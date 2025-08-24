France : un homme jugé pour avoir tagué "Free Palestine" sur des voitures de touristes juifs

Articles recommandés -

Un homme de 32 ans sera jugé lundi 25 août devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains après avoir reconnu être l’auteur de tags « Free Palestine » sur plusieurs voitures à Châtel, en Haute-Savoie, a rapporté l'AFP. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi : huit véhicules ont été dégradés, dont quatre appartenaient à des membres de la communauté juive Loubavitch venus du Royaume-Uni pour des vacances, et quatre autres « présentant des ressemblances » avec les leurs.

L’enquête, menée par la gendarmerie de Thonon-les-Bains avec le soutien de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine, a permis d’identifier le suspect grâce à la présence de son véhicule sur les lieux. Placé en garde à vue, ce saisonnier a d’abord nié avant de reconnaître les faits, affirmant avoir voulu « faire entendre sa voix sur la Palestine » en visant ce qu’il pensait être des voitures de « juifs israéliens ». Il a ensuite exprimé des regrets.

Déjà condamné pour vol en 2018 et pour des infractions routières en 2022 et 2023, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire et comparaîtra en procédure de comparution immédiate pour « dégradation du bien d’autrui commise en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une nation ou à une religion ». Le Crif Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé des actes « ignobles », rappelant que Châtel et d’autres stations alpines accueillent depuis des décennies des familles juives orthodoxes venues du monde entier.