France : un homme portant une kippa agressé à Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d’Oise

Selon des informations du Journal du Dimanche (JDD), une agression à caractère antisémite s’est produite ce samedi 9 août à Soisy-sous-Montmorency, dans le Val-d’Oise.

Vers 11 h 10, un homme portant une kippa a été abordé par un individu qui lui a demandé s’il était juif. L’échange a rapidement dégénéré en altercation. L’agresseur a proféré des insultes antisémites avant de frapper la victime.

L’homme de confession juive n’a pas été blessé physiquement. Le suspect, un quadragénaire déjà connu au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été interpellé peu après. Le commissariat d’Enghien-les-Bains a été chargé de l’enquête. Cet incident survient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France depuis l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Toujours selon le JDD, cette semaine encore, à Lyon, un couple a été insulté et menacé de mort dans le quartier des Brotteaux, l’homme portant également une kippa. Les autorités rappellent leur détermination à poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes antisémites, alors que les signalements se multiplient depuis près de deux ans.