France : un jeune juif menacé de mort après de fausses accusations proférées par le député Thomas Portes (LFI)

Un jeune français de confession juive fait actuellement l'objet de menaces de mort et d'harcèlement après de fausses accusations portées par le député LFI Thomas Portes à son encontre.

Le jeune homme, nommé ici S., a été pointé du doigt par le député pour avoir prétendument servi dans l'armée israélienne après qu'il a posté une vidéo de l'arrestation "musclée" de terroristes à Gaza sur un groupe Instagram de jeunes juifs français.

Le journaliste indépendant Younis Tirawi, qui s'était infiltré dans le groupe, a pensé que le jeune homme qui avait posté la vidéo était le même qui l'avait filmée. Il l'a donc "dénoncé" à ses 115 000 abonnés via un thread sur X, dévoilant les conversations tenues avec S. qui prouvaient selon lui la véritable identité "de ce criminel". Or, S. vit dans la banlieue de Lyon, travaille en France, ne s'est jamais enrôlé dans l'armée israélienne, et ne s'est jamais rendu à Gaza non plus.

Pourtant, sans autre vérification, la publication a ensuite été reprise par Taoufiq Tahani, président d’honneur de l’AFPS (Association France-Palestine Solidarité) qui a salué le "travail minutieux" de Tirawi, en "révélant" l'identité de S. Thomas Portes a lui annoncé mercredi qu'il avait saisi la justice contre S. soupçonné de "torture dans la bande de Gaza", pensant avoir affaire à un soldat franco-israélien.

"Je saisis immédiatement la procureure de la République de Paris pour qu’une enquête soit ouverte pour participation à des crimes de guerre et actes de torture", a déclaré le député sur X.

De nombreux internautes ont, dans la foulée, partagé des informations personnelles et l’adresse de la famille, qui a reçu de nombreuses menaces de mort. La journaliste de France 24, Fatma Ben Hamad a salué ces divulgations tout comme Yasmina Bennani, journaliste phare d’AJ+ qui a cité le repost de Tahani avec ces mots : "Dites son nom de génocidaire." Enfin, la nouvelle recrue des Insoumis, Rima Hassan a reposté le repost de Anne Turaillon, présidente de l’AFPS qui cite Younis Tirawi. Face à ces menaces, le jeune homme a dû être mis sous protection policière.