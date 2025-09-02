France : Un nouvel arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois

Articles recommandés -

Un liquidambar a été planté mardi au lycée Albert Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) en mémoire d’Ilan Halimi, victime d’un crime antisémite en 2006. La cérémonie, présidée par la ministre de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé, intervient quelques semaines après la destruction d’un arbre commémoratif à Épinay-sur-Seine. « La mémoire, elle, ne doit pas se déraciner », a déclaré la ministre, rappelant que plaques et arbres d’hommage ont régulièrement été vandalisés ces dernières années.

Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant le 13 février 2006, au bord d’une voie ferrée de Sainte-Geneviève-des-Bois, après avoir été enlevé et torturé par le « gang des barbares ». Il est décédé lors de son transfert à l’hôpital. Le 15 août dernier, un olivier planté en sa mémoire à Épinay-sur-Seine avait été scié. Deux frères jumeaux de 19 ans, soupçonnés de cet acte, ont été placés en détention provisoire et seront jugés en octobre.

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, également présente, a annoncé la plantation prochaine d’arbres mémoriels au siège du Conseil régional à Saint-Ouen et à Épinay, avec la participation d’élèves. Aurore Bergé a profité de son déplacement pour lancer la nouvelle édition du prix Ilan Halimi, créé en 2018, qui récompense chaque année des projets de jeunes de 13 à 25 ans luttant contre les préjugés racistes et antisémites.

Selon le ministère de l’Intérieur, 646 actes antisémites ont été recensés en France au premier semestre 2025, un chiffre en recul par rapport à 2024 mais plus que doublé par rapport à 2023.