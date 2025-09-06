France : un rabbin victime d’injures antisémites à Nice, un touriste suisse interpellé

Articles recommandés -

Un nouvel acte antisémite a été commis hier à Nice, a rapporté Le Figaro. Un rabbin a été insulté et menacé en pleine rue, aux alentours de 18h30, près de la rue de France, a annoncé le préfet des Alpes-Maritimes dans un communiqué publié sur X (ancien Twitter).

https://x.com/i/web/status/1964033453441085782 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alertés rapidement, des policiers nationaux se sont rendus sur les lieux et ont pu interpeller l’auteur présumé moins de quinze minutes après les faits.

L’homme, placé en garde à vue, est un touriste suisse, inconnu jusqu’ici des services de police et de justice en France.

Le préfet a fermement condamné l’agression et rappelé la tolérance zéro en matière de racisme et d’antisémitisme : « Aucune tolérance ne sera accordée dans notre département à tout auteur d’actes ou de propos racistes ou antisémites », a-t-il déclaré.

La veille déjà, trois militants propalestiniens avaient tenté de s’introduire dans un centre communautaire juif situé rue Rossini, toujours à Nice. Grâce à l’intervention des forces de l’ordre, ils avaient été interpellés et placés en garde à vue. Ces deux événements consécutifs soulignent l’inquiétude croissante des autorités face à la hausse des actes antisémites dans le département.