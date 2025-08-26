France : un tag "Sale juif" découvert sur un caveau familial à Cabestany, la maire condamne, une enquête ouverte

Articles recommandés -

Un tag antisémite a été découvert samedi sur la façade d’un caveau familial au cimetière de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales. L’inscription "SALE JUIF", tracée en lettres capitales, a provoqué une vive émotion parmi les habitants et une ferme condamnation des autorités locales.

C’est Jean-Philippe Beille, descendant de la famille inhumée dans le caveau, qui a fait la macabre découverte en se rendant sur la tombe de ses parents. "Quand j’ai vu ça, je suis allé directement à la gendarmerie", explique-t-il à France 3 Occitanie. Une plainte contre X a été immédiatement déposée.

La maire de Cabestany, Édith Pugnet, a réagi sans délai : "J’ai envoyé des techniciens d’astreinte sur place pour nettoyer le mur", a-t-elle déclaré. Malgré une première intervention, l’inscription restait encore visible dimanche, nécessitant un second passage des services municipaux.

L’affaire intervient dans un climat déjà tendu, le caveau ayant déjà été vandalisé en mars dernier. À l’époque, le tag "OAS SS" avait été inscrit sur les murs intérieurs, quelques jours avant une commémoration de la fin de la guerre d’Algérie organisée par la ville. Un acte que la maire avait alors qualifié d’incompréhensible : "En mars, c’était 'OAS SS', aujourd’hui 'sale juif'… Deux graffitis opposés, ça n’a aucun sens."

Pour Jean-Philippe Beille, ces actes pourraient toutefois être liés à l’histoire familiale : son père, ancien militaire, avait milité pour l’Algérie française et entretenait des liens avec Pierre Sergent, figure de l’Organisation de l’armée secrète (OAS). Mais il assure ne faire partie d’aucun réseau politique aujourd’hui.

Le contexte local est marqué par une succession de dégradations à caractère idéologique : en mars, la plaque de l’esplanade Pierre Sergent à Perpignan avait été taguée, tandis qu’une stèle commémorant le 19 mars 1962 à Cabestany avait été souillée de croix gammées.

Cette fois-ci, les forces de l’ordre semblent prendre l’affaire très au sérieux. Une enquête a été ouverte et la surveillance du cimetière sera renforcée, a assuré la maire. Pour les habitants, ce nouvel acte nourrit l’inquiétude face à la recrudescence des tags à caractère antisémite dans la région.