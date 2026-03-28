France : une adolescente tuée et plusieurs blessés dans un accident de bus transportant des touristes israéliens

Une adolescente israélienne de 12 ans a été tuée et quatorze autres personnes ont été blessées dans l’accident d’un bus survenu dans la nuit de vendredi à samedi à la station des Belleville, en Savoie, selon les autorités, a rapporté samedi matin BFM TV. Le drame s’est produit peu avant 1 heure du matin, alors que le groupe quittait son hôtel pour se rendre à l’aéroport.

Le véhicule, qui transportait exclusivement des touristes israéliens, a dévalé en marche arrière un terrain en pente sur plusieurs mètres avant de se renverser. Les circonstances exactes de l’accident restent à ce stade indéterminées.

Les quatorze passagers ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours. Deux d’entre eux ont été évacués vers l’hôpital d’Albertville, a précisé le sous-préfet Bruno Charlot.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de l’accident.