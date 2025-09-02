France : une attaque au couteau fait cinq blessés à Marseille, l’assaillant abattu par la police

Articles recommandés -

Une attaque au couteau a fait cinq blessés mardi après-midi à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les faits se sont déroulés sur la terrasse d’un établissement de restauration rapide, au croisement du cours Belsunce et de la rue Thubaneau, dans le 1er arrondissement. L’assaillant, un ressortissant tunisien né en 1990 et en situation régulière, a été abattu par les forces de l’ordre après avoir été filmé en train d’être neutralisé par plusieurs tirs.

Selon les secours, au moins une victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital. Les marins-pompiers et de nombreux policiers ont rapidement sécurisé le périmètre, situé à proximité de la Canebière et du Vieux-Port.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’individu était connu des services de renseignement territoriaux pour avoir tenu par le passé des propos antisémites, rapporte Le Parisien. Toutefois, une source proche du dossier indique que son acte pourrait relever d’un déséquilibre personnel, le parquet national antiterroriste n’ayant pas été saisi à ce stade. L’assaillant était possiblement locataire d’un logement au-dessus du fast-food et aurait eu un différend avec le gérant au sujet du paiement de son loyer, ce qui pourrait avoir nourri son geste. L’attaque, survenue en plein cœur de Marseille, a suscité une vive émotion. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer les motivations exactes de l’agresseur et confirmer la nature de cette agression meurtrière.