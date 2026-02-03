France : une enseignante poignardée par un élève de 14 ans

Une professeure d’arts plastiques du collège La Guicharde, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, a été grièvement blessée mardi après-midi après avoir été poignardée par l’un de ses élèves. Touchée à plusieurs reprises, notamment à l’abdomen et au bras, l’enseignante a été hospitalisée à Toulon, son pronostic vital demeurant engagé, selon les autorités.

Les faits se sont produits en début d’après-midi, dans une salle de classe où se trouvaient une vingtaine d’élèves. L’agresseur, un collégien de 14 ans scolarisé en classe de troisième, aurait porté entre trois et quatre coups de couteau avant de prendre la fuite. Il a ensuite été interpellé sans résistance dans la cour de l’établissement par un membre du personnel éducatif, puis placé en garde à vue pour tentative d’assassinat.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescent n’était pas connu des services judiciaires, mais faisait l’objet d’un suivi éducatif. Des tensions récentes auraient existé entre lui et l’enseignante, notamment après plusieurs avertissements disciplinaires. Le procureur de la République de Toulon a précisé qu’aucune connotation religieuse ou politique n’était, à ce stade, retenue pour expliquer l’acte.

Après l’attaque, les élèves ont été confinés avant d’être évacués progressivement. Les cours ne seront pas assurés le lendemain, même si le collège restera ouvert afin d’accueillir les élèves et personnels qui en ressentiraient le besoin, avec la mise en place d’un dispositif d’écoute psychologique.

Le préfet du Var a souligné que l’établissement était réputé pour son climat calme et la cohésion de son équipe pédagogique. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé son déplacement sur place. Cette agression relance le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires, alors que plusieurs centaines d’armes blanches ont été saisies dans les collèges et lycées français ces derniers mois.