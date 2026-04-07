France : une famille juive visée par des insultes antisémites et des menaces de mort, un suspect interpellé

Une famille de confession juive a été la cible d’insultes antisémites et de menaces de mort dans la nuit du 3 au 4 avril à Gentilly (Val-de-Marne), selon des informations rapportées par Le Parisien. Les propos, d’une extrême violence — « On va te tuer », « on va brûler ta famille », « sales juifs » — ont été proférés par un voisin, également soupçonné d’avoir commis des dégradations au domicile de la famille.

Confirmés par le maire de la commune, Fatah Aggoune, ces faits ont suscité une vive émotion. L’édile a dénoncé sur les réseaux sociaux une « gravité extrême » et apporté son « soutien total » aux victimes, qualifiant ces agissements de « haine antisémite » incompatible avec les valeurs républicaines. La première adjointe, Marie Jay, a précisé que la famille, installée de longue date dans la ville, avait été reçue dans un état de « peur et de choc » après les faits.

Face à la situation, une solution de relogement est actuellement à l’étude, à la demande des victimes. Une plainte a été déposée.

Le suspect, un homme d’une cinquantaine d’années, avait initialement pris la fuite avant d’être interpellé le lendemain matin à son domicile. Déjà connu des services de police, il fera l’objet d’une expertise psychiatrique afin d’évaluer son profil et de mieux comprendre ses motivations, encore floues à ce stade.

Si des tensions de voisinage existaient auparavant, leur caractère antisémite n’avait pas été clairement établi jusqu’à cet épisode.

Selon la législation française, les menaces de mort sont passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les injures publiques à caractère religieux peuvent entraîner jusqu’à six mois de prison et 22 500 euros d’amende.

D’après le ministère de l’Intérieur, les actes antisémites représentent encore plus de la moitié des faits antireligieux recensés en France, malgré une légère baisse récente.