France : une plaque en hommage aux Justes parmi les Nations arrachée à Villeurbanne

Une plaque commémorative dédiée aux onze Villeurbannais reconnus Justes parmi les Nations a été arrachée dans la soirée du 17 août au square des Justes, à Villeurbanne, ont rapporté les médias français. Installée à l’été 2024, elle rendait hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, avaient sauvé des Juifs durant l’Occupation. Découverte au sol par des agents municipaux, la stèle n’était plus soutenue que par deux poteaux de bois vides.

Le maire (PS) de la ville, Cédric Van Styvendael, a dénoncé « le mariage de la lâcheté et de la bêtise », y voyant un acte antisémite inacceptable. « Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. À Villeurbanne, nous continuerons à nous mobiliser sans relâche pour vaincre ce poison », a-t-il déclaré.

La professeure d’histoire Sylvie Altar, spécialiste de la vie des Juifs en France, a également exprimé son indignation : « Chaque jour, l’antisémitisme frappe. Nous devons rester debout, ne rien céder. La mémoire des Justes, ces âmes de lumière, restera plus forte que ceux qui cherchent à la salir. » En France, 4 206 personnes ont reçu le titre de Juste parmi les Nations pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dont onze Villeurbannais. La mairie a annoncé que la plaque serait réinstallée rapidement afin de restaurer la mémoire et l’hommage dus à ces héros discrets.