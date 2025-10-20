France : une stèle en mémoire de la Shoah détruite

Une stèle commémorative érigée en hommage aux déportés de la Shoah à Montigny-Lengrain (Aisne) a été délibérément détruite, a annoncé dimanche la préfecture du département, dénonçant des « actes odieux » et « un affront à la mémoire des déportés ».

Découverte par une patrouille de gendarmerie, la stèle, inaugurée à l’été 2024, a été retrouvée abattue presque jusqu’à sa base, sa plaque commémorative arrachée et disparue, selon le groupement de gendarmerie de l’Aisne. Une enquête a été ouverte sous l’autorité du parquet de Soissons pour déterminer les circonstances de cet acte de vandalisme.

La préfète Fanny Anor a réagi avec fermeté, condamnant des gestes qui « bafouent la mémoire des déportés et salissent nos valeurs républicaines ».

Le monument rendait hommage aux victimes du convoi 7909, surnommé le « train de la mort », parti de Compiègne en juillet 1944 à destination du camp de concentration de Dachau. Ce convoi nazi avait traversé l’Aisne avant d’atteindre l’Allemagne, transportant des centaines de prisonniers, dont beaucoup ne survécurent pas au trajet.

L’acte de vandalisme a suscité une vive émotion locale et un appel unanime au respect de la mémoire des victimes de la Shoah, alors que la région s’apprêtait à commémorer le 81e anniversaire du départ du convoi.