France Universités appelle à lever la suspension de l’accueil des étudiants gazaouis

L’association France Universités, qui regroupe les dirigeants de l’enseignement supérieur, a demandé vendredi aux autorités françaises de rétablir l’accueil des étudiants gazaouis afin de « garantir la continuité des études ».

Dans un communiqué, l’organisation rappelle que « les universités françaises entendent demeurer des espaces d’ouverture et de solidarité internationale » et que leur mission est d’« offrir à toutes et à tous les moyens de s’émanciper par le savoir ». Une position qui vise à apaiser les tensions nées de la décision du Quai d’Orsay de suspendre temporairement le programme d’accueil, après la révélation d’anciens messages publiés en ligne par Nour Atallah, âgée de 25 ans.

Arrivée en France en juillet avec un visa étudiant et une bourse, la jeune femme devait rejoindre Sciences Po Lille à la rentrée. Mais la découverte de publications appelant à la violence antisémite, depuis supprimées, a conduit l’établissement à annuler son inscription. Elle fait désormais l’objet d’une enquête pour apologie du terrorisme et de crime contre l’humanité. L’étudiante a depuis quitté la France pour le Qatar. En attendant les conclusions d’une enquête interne sur ce « couac » du processus de sélection, le Quai d’Orsay maintient le gel des programmes.