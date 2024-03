France : Valérie Pécresse accusée de financer le "génocide" à Gaza

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a décidé de porter plainte pour diffamation après avoir été accusée de financer le "génocide à Gaza avec notre argent", a rapporté Le Figaro.

Placardée sur un mur du quartier Barbès à Paris, l'affiche représente le visage de Mme Pécresse avec écrit "Stop au génocide". "Il s'agit d'une infamie et d'une cible dans le dos", ont dénoncé ses proches.

Valérie Pécresse aurait, selon ses "accusateurs", subventionné à hauteur de 125 000 euros l'ONG israélienne Latet en novembre 2023, une association contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Israël. "Cette décision de Pécresse démontre bien que pour elle, toutes les vies ne se valent pas", peut-on lire sur l'affiche. La présidence du conseil régional se défend d'avoir financé l'organisation et dénonce des "arguments manipulateurs". Selon Le Figaro, la région Ile-de-France a voté 350 000 euros d’aide humanitaire aux victimes de Gaza versée aux associations telles que la Croix-Rouge, Acted et Unicef.