France : vol de plus de 100.000 dollars d’escargots chez un producteur fournissant des restaurants étoilés

Un producteur d’escargots de la Marne a été victime d’un vol aussi insolite que dévastateur : plus de 100.000 dollars de marchandises ont été dérobés dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté la presse française. L’Escargot Des Grands Crus, ferme familiale établie à Bouzy et fournisseur de restaurants étoilés, a découvert au petit matin des frigos presque entièrement vidés et des étagères dépouillées.

Dans un message publié sur Facebook, l’entreprise a fait part de son « choc » et de son « incompréhension » face à ce cambriolage survenu à l’approche des fêtes, période durant laquelle elle réalise près de 60 % de son chiffre d’affaires annuel. Les voleurs ont pénétré dans la propriété en sectionnant le grillage avant de forcer les bâtiments où étaient stockés escargots frais, préparations surgelées et conserves.

Au total, près de 450 kilos d’escargots ont été emportés, selon France Info. Une partie cependant n’était pas prête à la consommation : coquilles non nettoyées, beurre non préparé. « On ne peut pas les consommer directement », souligne Jean-Mathieu Dauvergne, propriétaire de la ferme, qui tente désormais de reconstituer ses stocks avant Noël et la Saint-Sylvestre.

Si certains clients, dont des établissements Michelin, ont malgré tout pu être livrés, l’équilibre économique du producteur reste fragilisé. Dans un élan de solidarité, plusieurs héliciculteurs ont proposé de céder une partie de leur production à prix réduit pour l’aider à sauver sa saison. « Nous sommes prêts à l’aider rapidement », assure Alexandre Maire, éleveur dans les Vosges.

Un enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce vol hors norme.