François Bayrou : "Ce qui se passe à Gaza est une atteinte à l’histoire d’Israël et à l’histoire des juifs"

Une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux après les propos tenus samedi par le Premier ministre François Bayrou, sur le plateau de l'émission "C à vous", diffusée sur France 5. Dans une séquence largement relayée sur X, il a déclaré : "Ce qui se passe à Gaza, c’est une atteinte non seulement à l’histoire d’Israël, mais à une partie de l’histoire des juifs du monde."

Ces paroles ont immédiatement suscité de vives réactions, certains internautes l’accusant de "reprendre le discours des anti-juifs" et de justifier, selon eux, la montée de la haine contre les juifs en France et à l’international. L’un des messages les plus partagés affirme : "Non, Monsieur le Premier ministre : Gaza n’est pas une ‘atteinte’, c’est la réponse au 7 octobre et à la réalité que 48 otages restent encore détenus par des terroristes."

https://x.com/i/web/status/1964571487584866732 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des propos qui divisent

Pour les critiques, la formulation employée par François Bayrou laisserait entendre que les critiques contre l’État d’Israël ou ses actions militaires à Gaza pourraient constituer une atteinte contre "l’histoire des juifs", créant ainsi, selon eux, un amalgame dangereux. Certains estiment que ce type de discours pourrait contribuer à nourrir les tensions communautaires déjà très vives depuis l’attaque du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi.

Au cours de l'émission, le Premier ministre a également insisté sur le fait que la France était un ami d'Israël sans pour autant être obligé d'ignorer la crise à Gaza : "Nous avons soutenu la sécurité d'Israël, mais est-ce qu'on peut se taire devant ce qu'il se passe à Gaza". "On peut avoir des tensions avec un gouvernement et aimer un pays et un peuple" a-t-il tempéré. "La France est le seul pays au monde à avoir organisé une célébration pour les victimes du 7 octobre. On peut être fidèle à une amitié sans accepter des dérives incroyables".

https://x.com/i/web/status/1964397014143123655 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un climat tendu sur fond de guerre à Gaza

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a fait près de 1 200 morts et entraîné le kidnapping de 252 otages dont 48 sont encore détenus à ce jour, la situation au Proche-Orient continue de polariser l’opinion publique mondiale. En France, les tensions se sont accentuées : les actes antisémites ont fortement augmenté et les débats autour du soutien à Israël ou à la cause palestinienne sont de plus en plus sensibles.