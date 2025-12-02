François Hollande cambriolé à Paris : deux suspects interpellés et mis en examen

Deux hommes ont été placés en garde à vue puis mis en examen dans l’enquête sur le cambriolage du domicile parisien de l’ancien président François Hollande et de son épouse, l’actrice et productrice Julie Gayet. Les faits se sont déroulés le 22 novembre dans leur appartement situé dans l’est de la capitale, a confirmé lundi le parquet de Paris.

Selon les premiers éléments communiqués par le ministère public, les deux suspects, âgés d’une trentaine d’années et nés en Algérie, ont été arrêtés avant d’être présentés à un juge d’instruction. Ils ont été placés en détention provisoire vendredi, conformément aux informations révélées par la chaîne BFMTV.

Le parquet n’a pas précisé la nature exacte des objets volés ni le montant du préjudice, mais une source proche de François Hollande a indiqué que l’intervention rapide des forces de l’ordre avait permis de « limiter les conséquences » pour l’ancien chef de l’État et sa compagne. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du cambriolage, notamment la manière dont les suspects sont entrés dans les lieux et s’ils disposaient d’éventuels complices. Les investigations devront également éclaircir si le couple présidentiel était la cible délibérée des auteurs ou si le vol relevait d’une opportunité.

François Hollande, président de la République de 2012 à 2017, n’a pas réagi publiquement pour l’heure. L’affaire intervient alors que plusieurs personnalités politiques ont récemment été victimes de vols ou d’intrusions, relançant le débat sur la sécurité des responsables publics après leur départ de l’Élysée