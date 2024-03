Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est mort à 76 ans

Frédéric Mitterrand, neveu de l’ancien président de la République François Mitterrand, s’est éteint, a annoncé sa famille à l'AFP ce jeudi. Il est décédé après avoir lutté pendant plusieurs mois contre un cancer agressif. Il était âgé 76 ans.

Frédéric Mitterrand avait trois fils : Mathieu, son fils biologique et deux fils adoptés en Tunisie, Saïd et Jihed. Il était académicien depuis avril 2019, élu en remplacement de l’actrice Jeanne Moreau.

Fantasque, cultivé, brillant, Frédéric Mitterrand avait une personnalité qui ne laissait pas indifférent. Après avoir été brièvement enseignant, il a dirigé plusieurs salles de cinéma classées art et essai. Cinéphile passionné, il est aussi passé derrière la caméra (Lettres d’amour de Somalie ou Madame Butterfly) et a réalisé plusieurs documentaires. Il a aussi été un homme de média : il animé une émission littéraire sur Europe 1 et une série d’entretiens sur France Culture. Durant deux ans au début des années 2000, il a aussi occupé le poste de Directeur général délégué chargé de la programmation sur la chaîne TV5.

Frédéric Mitterrand a dirigé la Villa Medicis à Rome avant d’être nommé ministre de la Culture sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Symbole de l’ouverture, même s’il n’avait jamais eu d’engagement à gauche, sa participation à un gouvernement de droite avait fait grand bruit à l’époque.

Ouvertement homosexuel, Frédéric Mitterrand avait créé une polémique lors de la publication de son livre La mauvaise vie (Robert-Laffont), en 2005.