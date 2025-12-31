Fréjus : visé par des tags antisémites, le maire David Rachline porte plainte

David Rachline, maire de Fréjus (Var) et figure du Rassemblement National (RN), a annoncé avoir déposé plainte contre X mardi après la découverte quatre jours plus tôt de graffitis injurieux et à caractère antisémite le visant sur un mur d’un stade de football du quartier de La Gabelle, au nord de la commune.

https://x.com/i/web/status/2005994826672509056 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les inscriptions, visibles depuis la voie publique, ont été qualifiées par l’édile de « propos injurieux aggravés par leur dimension raciale et religieuse ».

Sur le réseau social X, David Rachline, qui possède des origines juives par son père, a précisé que les tags visaient « le maire de Fréjus que je suis » et a déclaré condamner « avec la plus grande fermeté ces actes », affirmant faire « pleinement confiance à la justice pour identifier et sanctionner leurs auteurs ».

L’affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des actes antisémites en France. Les injures à caractère raciste ou antisémite constituent des délits pénaux passibles de sanctions judiciaires.