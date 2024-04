Gabriel Attal dénonce les dérives d'une "minorité dangereuse" après le blocage de Sciences Po en soutien à Gaza

Le Premier ministre Gabriel Attal, lors d'un déplacement à Pirou dans la Manche ce samedi 27 avril, a vivement critiqué les événements survenus cette semaine à Sciences Po Paris. Il a qualifié les tensions entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens de "spectacle navrant et choquant", orchestré par une "minorité agitée" et "des forces politiques, notamment La France insoumise".

M. Attal a salué l'intervention des forces de l'ordre qui ont permis d'éviter des violences lors de l'affrontement entre les deux camps. Il a également rappelé la nécessité d'une "vigilance absolue" dans les prochains mois pour faire respecter les valeurs républicaines et la loi.

Il n'y aura aucune "tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles et une idéologie d'outre-Atlantique"

Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance du débat dans les universités et les grandes écoles, à condition que les règles soient respectées et que les positions de chacun soient écoutées, ce qui n'a pas été le cas selon lui lors des récents événements à Sciences Po.

M. Attal s'est montré ferme, affirmant qu'il n'y aurait "jamais de droit au blocage" ni de "tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles et une idéologie d'outre-Atlantique". La direction de Sciences Po et les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne sont parvenus à un accord vendredi. L'établissement s'est engagé à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires, tandis que les étudiants ont promis de ne plus perturber les activités de l'institution.