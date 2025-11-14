Gare Montparnasse à Paris : intervention policière contre un homme armé d’un couteau

Un important dispositif policier a été déployé vendredi après-midi à la gare Montparnasse, à Paris, où un homme armé d’un couteau a été neutralisé par les forces de l’ordre après une intervention particulièrement tendue. Le suspect, âgé de 44 ans et originaire de Wallis-et-Futuna, venait d’arriver à bord d’un train OUIGO en provenance de Rennes lorsqu’il a été repéré vers 14h30.

Selon une source policière citée par Le Figaro, l’homme était recherché à la demande du parquet de Créteil et du commissariat de Cachan pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de sa femme et de ses enfants. Les policiers attendaient son arrivée sur le quai pour procéder à son interpellation.

À la descente du train, le quadragénaire, qui était en possession d’un couteau, aurait porté la lame à sa gorge, avant de menacer les agents. La situation s’est rapidement dégradée : d’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait tenté de se diriger vers des voyageurs, puis se serait lui-même infligé plusieurs coups de couteau.

Face à la dangerosité de la scène et pour protéger les passagers, les policiers ont alors fait usage de leurs armes à deux reprises, touchant le suspect aux jambes et le blessant grièvement. Une passante aurait également été légèrement atteinte au pied par un éclat ou un ricochet.

L’homme a été immédiatement pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital dans un état grave. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’intervention et de l’usage des armes par les forces de l’ordre.