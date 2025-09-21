Gaza : Dominique de Villepin accuse Emmanuel Macron d’inaction et l’appelle à "rendre des comptes"

Articles recommandés -

Dominique de Villepin a vivement critiqué dimanche la diplomatie française face au conflit à Gaza, estimant qu’Emmanuel Macron devra « rendre des comptes » pour son inaction.

Invité de Radio J, l’ancien premier ministre a dénoncé « un désastre » humanitaire et accusé la France, ainsi que d’autres pays européens, de ne pas avoir exercé « tout leur poids » pour mettre fin à la tragédie. « Devant l’histoire, il faudra expliquer pourquoi ils n’ont pas tout fait, pourquoi ils n’ont pas osé franchir certains pas lorsque nous connaîtrons l’étendue du désastre », a-t-il déclaré, évoquant un possible jugement « devant la justice internationale », tout en privilégiant « le tribunal de l’histoire ».

Villepin a rappelé que la campagne militaire israélienne, déclenchée en représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, a fait des "dizaines de milliers de morts et provoqué l’exode de plus d’un demi-million d’habitants de Gaza-ville, désormais menacée de frappes d’une force sans précédent ». Tout en soutenant la décision de la France et d’une dizaine d’autres pays de reconnaître l’État palestinien lundi à l’ONU, Villepin a défendu ce geste comme un « principe de droit et de justice », rejetant les critiques du Rassemblement national. Pour lui, la véritable question reste ce que Paris « n’a pas fait » pour mettre un terme à la crise, face à ce qu’il qualifie de « nettoyage ethnique » et de « crimes commis au quotidien » à Gaza.