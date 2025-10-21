Gaza : Emmanuel Macron rappelle l’"urgence absolue" à faire entrer l’aide humanitaire

Le président français Emmanuel Macron a appelé ce mardi à une mobilisation internationale urgente pour garantir l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, estimant que le cessez-le-feu en cours restait « très fragile ».

Lors d’une conférence de presse à Ljubljana, aux côtés du premier ministre slovène Robert Golob, le chef de l’État a exhorté à rouvrir sans délai les points de passage vers Gaza, notamment celui de Rafah, afin de permettre l’acheminement de nourriture, de soins et de produits de première nécessité. « C’est l’urgence absolue », a-t-il insisté, appelant à venir en aide aux blessés et à évacuer les familles les plus vulnérables vers des hôpitaux de la région.

Emmanuel Macron a souligné que le Hamas devait « respecter pleinement les engagements » pris dans le cadre de la trêve, tout en appelant à maintenir la pression internationale pour qu’elle soit « pleinement observée ». Le président français a également plaidé pour une résolution rapide du Conseil de sécurité des Nations unies afin d’établir un « cadre international pour la gouvernance et la sécurité » future de Gaza.

Réunis la veille en Slovénie, les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l’Union européenne avaient eux aussi exhorté à un « déblocage immédiat » de l’aide humanitaire et à l’ouverture de tous les points de passage frontaliers, réaffirmant la responsabilité collective de l’Europe face à la crise humanitaire qui perdure dans le territoire.