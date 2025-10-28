Gaza: La France appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu
Paris, aux côtés de Washington et du Caire, prépare par ailleurs une conférence internationale sur la reconstruction et l’aide humanitaire pour tenter de relancer la voie diplomatique.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a exprimé mardi sa préoccupation face à la reprise des opérations militaires dans la bande de Gaza, appelant « toutes les parties à respecter le cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre.
Devant la Commission des affaires étrangères du Sénat, il a déclaré : « Les informations selon lesquelles des éléments du Hamas auraient ouvert le feu sur des soldats et menti sur la restitution d’un otage sont inacceptables si elles sont avérées. »
Alors que les tirs et frappes israéliennes ont repris, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné des ripostes « immédiates », tandis que le Hamas a annoncé le report de la restitution d’un corps d’otage, chaque camp accusant l’autre de violer l’accord de trêve.
Jean-Noël Barrot a également annoncé que la France co-organisera dans les prochaines semaines, aux côtés des États-Unis et de l’Égypte, une conférence internationale sur la reconstruction et l’aide humanitaire à Gaza.