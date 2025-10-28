Gaza: La France appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a exprimé mardi sa préoccupation face à la reprise des opérations militaires dans la bande de Gaza, appelant « toutes les parties à respecter le cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre.

Devant la Commission des affaires étrangères du Sénat, il a déclaré : « Les informations selon lesquelles des éléments du Hamas auraient ouvert le feu sur des soldats et menti sur la restitution d’un otage sont inacceptables si elles sont avérées. »

Alors que les tirs et frappes israéliennes ont repris, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné des ripostes « immédiates », tandis que le Hamas a annoncé le report de la restitution d’un corps d’otage, chaque camp accusant l’autre de violer l’accord de trêve.

Jean-Noël Barrot a également annoncé que la France co-organisera dans les prochaines semaines, aux côtés des États-Unis et de l’Égypte, une conférence internationale sur la reconstruction et l’aide humanitaire à Gaza.