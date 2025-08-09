Gaza : La France condamne dans les "termes les plus forts" le plan du gouvernement israélien

Articles recommandés -

La France a condamné vendredi soir « dans les termes les plus forts » le plan adopté dans la nuit par le gouvernement israélien visant à étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et, à terme, de l’ensemble de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a rappelé sa « ferme opposition à tout projet d’occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population », dénonçant des « violations graves supplémentaires du droit international » qui « mèneraient à une impasse absolue ».

https://x.com/i/web/status/1953870812244484140 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Paris, une telle occupation porterait atteinte aux "aspirations des Palestiniens" à un État « viable, souverain et contigu » et représenterait « une menace pour la stabilité régionale », sans pour autant renforcer la sécurité d’Israël ni permettre la libération des otages toujours détenus par le Hamas. La France appelle le mouvement terroriste islamiste à « la libération immédiate et inconditionnelle » de ces otages, à accepter les propositions de cessez-le-feu et à procéder à son désarmement et à sa reddition. Pour Paris, l’avenir de Gaza doit s’inscrire dans le cadre d’un futur État palestinien dirigé par l’Autorité palestinienne.

Jean-Noël Barrot a réaffirmé l’engagement français pour la solution à deux États, rappelant la conférence internationale de New York co-présidée avec l’Arabie saoudite, et plaidé pour le déploiement d’une mission internationale temporaire de stabilisation sous l’égide des Nations unies.