Gaza : le député Aymeric Caron (LFI) refuse de participer à un déplacement diplomatique en Israël

Le député LFI Aymeric Caron, vice-président du groupe d’amitié France-Israël, a refusé de participer à un déplacement diplomatique organisé par l’Assemblée et le Sénat en Israël, a rapporté jeudi le Figaro. Le voyage, organisé par Mathieu Lefèvre, aura lieu du 15 au 19 juillet prochain.

«Ce groupe est dirigé par des députés, qui, quoi qu’ils en disent, soutiennent le gouvernement d’extrême-droite emmené par Benjamin Netanyahou. C’est un groupe de lobbying, de propagande, qui est très parti pris, et je ne crois donc pas un seul instant à un déplacement pour un dialogue non-orienté et ouvert avec les parlementaires israéliens», a déclaré Aymeric Caron au Figaro. «Ce n’est pas un déplacement de soutien à la politique de Benjamin Netanyahou. C’est un voyage pour approfondir les liens entre nos démocraties parlementaires. Nous irons d’ailleurs dans les points de passage de l’aide humanitaire et la question de Gaza sera évidemment abordée avec nos amis israéliens», a affirmé M. Lefevre, élu Renaissance. «La surprise aurait été qu’il vienne. Il est dans la continuité, dans sa logique de haine pathologique d’Israël. Il est vice-président du groupe d’amitié mais il devrait plutôt être dans le groupe d’inimitié vu la propagande qu’il relaie depuis le 7 octobre», a lancé Julien Odoul, qui participera au déplacement.