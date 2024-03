Gaza : le ministre français de la Défense dément avoir fourni des armes à Israël

Le ministre français de la Défense dément les allégations de journalistes d'investigation selon lesquelles la France aurait fourni des composants pour les munitions utilisées par l'armée israélienne dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

La société Eurolinks, basée à Marseille, a vendu à Israël des liens M27, des pièces métalliques utilisées pour assembler des cartouches de fusil dans des ceintures de munitions pour mitrailleuses, ont écrit les sites d'investigation Disclose et Marsactu.

L'information a été abondamment relayée par les députés de la France insoumise sur les réseaux sociaux.

Ces munitions "auraient pu être utilisées contre des civils dans la bande de Gaza", affirment-ils. Les sites d'investigation s'appuient sur des photos des liens qui, selon eux, ont été prises le 23 octobre, quelques semaines après le massacre sanglant perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a déclenché les combats intenses dans la bande de Gaza. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré à la presse à Paris que la licence d'exportation d'Eurolinks à la société israélienne IMI Systems "ne couvre que la réexportation vers des pays tiers" et non l'utilisation par l'armée israélienne. Selon un rapport publié en 2023 par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui étudie les conflits et les armes, 69 % des achats d'armes d'Israël proviennent d'entreprises américaines, 30 % d'entreprises allemandes et 0,9 % d'entreprises italiennes.