Gaza : la France appelle Israël à mettre un terme à cette campagne "destructrice" et "dépourvue de logique militaire"

La France a vivement condamné ce mardi l’extension et l’intensification de l’offensive israélienne dans la ville de Gaza, où plus de 600 000 civils seraient toujours présents. Selon le ministère français des Affaires étrangères, ces opérations ont déjà entraîné le déplacement forcé de plus de 300 000 personnes, aggravant une situation humanitaire déjà critique.

Paris appelle Israël à mettre un terme à cette campagne jugée destructrice et dépourvue de logique militaire, et à reprendre rapidement les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas.

Le communiqué souligne que cette offensive intervient dans un contexte humanitaire d’une "gravité extrême, marqué par une famine croissante, un manque d’accès aux biens de première nécessité et une absence de soins médicaux d’urgence".

La diplomatie française exhorte Israël à lever immédiatement les restrictions imposées à l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Elle insiste sur la nécessité de permettre un acheminement massif, rapide et sans entrave de cette aide afin de répondre aux besoins vitaux des populations civiles. La France réaffirme ainsi son engagement en faveur d’une solution politique visant à mettre fin aux violences et à garantir la sécurité de toutes les parties impliquées.