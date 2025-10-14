Georges Bensoussan : "Le gouvernement Netanyahou est un danger pour Israël"

Invité ce mardi matin sur le plateau de CNEWS, dans l’émission "La grande interview" de Sonia Mabrouk, l’historien Georges Bensoussan a livré une analyse sans concession du gouvernement israélien, qu’il juge « dangereux pour l’avenir du pays ».

https://x.com/i/web/status/1977988127454077088 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Bien sûr que la critique d’Israël est possible, et moi-même, je suis très critique envers ce gouvernement Netanyahou, dont je pense qu’il est un danger pour l’avenir de ce pays », a-t-il affirmé.

L’auteur de Les territoires perdus de la République a dénoncé les fractures internes qui traversent la société israélienne : « Elle est profondément divisée, fracturée, elle connaît des problèmes gravissimes dont les médias français ne sont pas vraiment informés. »

Bensoussan a également réagi aux propos de la rabbin Delphine Horvilleur, qui évoquait récemment une « faillite morale d’Israël » : « Elle aurait dû parler d’une faillite morale du gouvernement, pas de tout un peuple ni d’une armée », a-t-il rectifié, saluant « la ferveur d’une nation qui n’est pas une nation de génocidaires ».

L’historien a par ailleurs dénoncé ce qu’il appelle les « postures sociales » de certains intellectuels français : « Il y a cette volonté d’être toujours du bon côté de l’histoire, de sauver leur âme — et leur position sociale — en restant fréquentables. »

Une déclaration qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où plusieurs figures publiques ont salué son franc-parler.