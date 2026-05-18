Gérald Darmanin en Algérie : le RN réclame une diplomatie de la « fermeté »

Le Rassemblement national réclame une ligne plus ferme face à l’Algérie, alors que le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, se rend ce lundi à Alger pour tenter de relancer la coopération judiciaire entre les deux pays.

Le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, a dénoncé une diplomatie de la « courbette » et appelé à une diplomatie de la « fermeté ». Selon lui, la France n’a obtenu aucun résultat concret malgré les gestes d’apaisement répétés envers Alger.

Le député de Moselle a accusé Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement d’avoir adopté une posture de faiblesse face aux autorités algériennes. Il affirme que cette attitude n’a fait qu’encourager des déclarations de plus en plus dures de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Laurent Jacobelli estime que toute avancée avec Alger doit désormais passer par des contreparties claires, notamment l’arrêt des attaques verbales contre la France et la reprise par l’Algérie de ses ressortissants délinquants présents sur le territoire français.

Le RN refuse en revanche toute démarche qui reviendrait, selon lui, à demander à la France de s’« autoproclamer coupable de toute son histoire ». Laurent Jacobelli a aussi dénoncé ce qu’il qualifie de « chantage » autour de la détention d’intellectuels ou de journalistes français en Algérie.

Le sort du journaliste Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, doit justement figurer au cœur de la visite de Gérald Darmanin. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a réclamé des « résultats concrets », à commencer par sa libération.