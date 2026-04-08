Gérald Darmanin recadre Thomas Portes après des messages antisémites visant un magistrat
Gérald Darmanin recadre sèchement Thomas Portes après une vague de messages antisémites visant un magistrat, sur fond de polémique autour de la garde à vue de Rima Hassan.
La tension est montée d’un cran ce mercredi à l’Assemblée nationale lors d’un échange particulièrement virulent entre le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le député Thomas Portes, sur fond de polémique autour de la garde à vue de Rima Hassan.
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Au cœur du débat : les fuites dans la presse concernant la garde à vue de l’eurodéputée, mais aussi les réactions suscitées sur les réseaux sociaux après des publications de Thomas Portes.
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Gérald Darmanin a accusé le député de La France insoumise d’avoir « mis particulièrement en danger » le porte-parole du ministère de la Justice, Sacha Straub-Kahn, en relayant des informations le concernant.
Dans une intervention marquée par une forte gravité, le ministre a lu à la tribune plusieurs messages antisémites visant ce magistrat, évoquant « plus de 300 » publications haineuses. Parmi elles, des propos d’une extrême violence, dont « encore un put*in de juif », ont été cités pour illustrer la dérive des réactions en ligne.
« Vous ne les avez ni condamnés, ni supprimés », a lancé Gérald Darmanin à Thomas Portes, lui reprochant son silence face à ces attaques. Le ministre a également appelé les élus de La France insoumise à « condamner l’antisionisme et l’antisémitisme qui est dans vos rangs », dans une charge politique directe.
De son côté, le porte-parole du ministère de la Justice a annoncé avoir déposé plainte pour diffamation, ainsi que pour les injures antisémites dont il dit être la cible. Parallèlement, Gérald Darmanin a saisi l’Inspection générale de la justice afin de faire la lumière sur les fuites liées à la garde à vue de Rima Hassan.