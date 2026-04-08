Gérald Darmanin recadre Thomas Portes après des messages antisémites visant un magistrat

La tension est montée d’un cran ce mercredi à l’Assemblée nationale lors d’un échange particulièrement virulent entre le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le député Thomas Portes, sur fond de polémique autour de la garde à vue de Rima Hassan.

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Au cœur du débat : les fuites dans la presse concernant la garde à vue de l’eurodéputée, mais aussi les réactions suscitées sur les réseaux sociaux après des publications de Thomas Portes.

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Gérald Darmanin a accusé le député de La France insoumise d’avoir « mis particulièrement en danger » le porte-parole du ministère de la Justice, Sacha Straub-Kahn, en relayant des informations le concernant.

Dans une intervention marquée par une forte gravité, le ministre a lu à la tribune plusieurs messages antisémites visant ce magistrat, évoquant « plus de 300 » publications haineuses. Parmi elles, des propos d’une extrême violence, dont « encore un put*in de juif », ont été cités pour illustrer la dérive des réactions en ligne.

« Vous ne les avez ni condamnés, ni supprimés », a lancé Gérald Darmanin à Thomas Portes, lui reprochant son silence face à ces attaques. Le ministre a également appelé les élus de La France insoumise à « condamner l’antisionisme et l’antisémitisme qui est dans vos rangs », dans une charge politique directe.

De son côté, le porte-parole du ministère de la Justice a annoncé avoir déposé plainte pour diffamation, ainsi que pour les injures antisémites dont il dit être la cible. Parallèlement, Gérald Darmanin a saisi l’Inspection générale de la justice afin de faire la lumière sur les fuites liées à la garde à vue de Rima Hassan.