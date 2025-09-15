Gims dénonce un "génocide" à Gaza lors de la Fête de l’Humanité

Articles recommandés -

Lors de son concert à la Fête de l’Humanité, ce dimanche 14 septembre, Maître Gims a interrompu son show pour délivrer un message devant une foule où flottaient de nombreux drapeaux palestiniens.

« J’vois plein de drapeaux palestiniens. C’est magnifique. Ça va peut-être rien changer ce soir, mais il faut le dire : il se passe des choses terribles, aujourd’hui, comme hier, comme avant. C’est un génocide qui se passe. Faut pas avoir peur de le dire. C’est un massacre, un génocide. C’est Gims qui le dit, c’est un génocide », a-t-il déclaré sous les applaudissements du public.

https://x.com/i/web/status/1967377652865450242 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chanteur a ainsi dénoncé la "famine" qui sévit dans la bande de Gaza et "la situation des civils contraints de quitter leurs foyers sous la pression de l’armée israélienne". Cette prise de parole s’inscrit dans la lignée des engagements du chanteur, qui s’était déjà exprimé par le passé sur des causes humanitaires, notamment au Congo.

Alors que ses concerts à La Défense Arena marqueront la fin de ses tournées, Gims continue d’utiliser sa notoriété pour porter des messages politiques.