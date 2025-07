"Gloire à Hitler" : nouveau scandale autour d’un journaliste palestinien accueilli en France

Articles recommandés -

Après l’affaire Nour A., une étudiante gazaouie accusée d’antisémitisme, un nouveau cas embarrasse le Quai d’Orsay, a rapporté ce jeudi le JDD. Fady H., journaliste palestinien de 37 ans évacué de Gaza le 25 juillet, est soupçonné d’avoir tenu des propos glorifiant le nazisme. Selon Honest Reporting, relayé par Fox News, il aurait écrit en 2022 sur Facebook : « Les Juifs sont des fils de chiens, je suis pour les tuer et les brûler comme Hitler. » Ces déclarations ont conduit le New York Times à cesser leur collaboration.

Arrivé en France via un programme humanitaire, Fady H., collaborateur de France 24, Le Figaro et LCI, fait l’objet d’une enquête pour « apologie du terrorisme et de crimes contre l’humanité ». Comme Nour A., désinscrite de Sciences Po Lille, il pourrait être expulsé, une source diplomatique déclarant qu’il « a vocation à quitter le territoire ». Le ministre Jean-Noël Barrot, critiqué pour des « criblages » défaillants, a lancé une enquête interne. Ces affaires, révélées par des lanceurs d’alerte, interrogent la sélection des 292 Gazaouis accueillis en France depuis 2023, ravivant les débats sur l’antisémitisme importé.