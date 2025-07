Guerre à Gaza : le "risque de famine" est "le résultat du blocus" israélien, affirme la France

Articles recommandés -

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré ce mercredi que le « risque de famine » pesant sur les civils de Gaza, après 21 mois de guerre entre l’armée israélienne et le Hamas, résulte du « blocus imposé par Israël ». Selon le porte-parole du ministère, l’extension de l’offensive israélienne, lancée cette semaine, « accélère la dégradation de la situation humanitaire », marquée par une malnutrition croissante.

Le ministère pointe du doigt les restrictions israéliennes sur les convois d’aide, qui limitent l’approvisionnement en nourriture et en matériel médical. Malgré l’acheminement de près de 4 500 camions depuis mai, selon des sources israéliennes, des retards dans la collecte par l’ONU aggravent la crise. La France appelle à un accès humanitaire « libre, sûr et rapide » et à un cessez-le-feu pour protéger les civils. Cette position reflète les tensions diplomatiques croissantes, alors que des négociations indirectes via le Qatar et l’Égypte peinent à aboutir.