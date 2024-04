Guerre à Gaza : Olivier Faure veut la suspension de l'accord d'association UE-Israël

Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et Premier secrétaire du Parti socialiste, a réclamé vendredi la suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël qui est "en train de raser la bande de Gaza", selon son candidat aux européennes Raphaël Glucksmann. "Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouvernement d'extrême droite, celui de Netanyahou, continue à frapper indistinctement les civils, les femmes, les enfants comme les combattants, comme les journalistes, comme les humanitaires", a dénoncé le premier secrétaire du PS Olivier Faure sur Public Sénat.

"Vous avez là des enfants qui sont désormais orphelins, qui sont estropiés, qui sont des enfants qui n'auront qu'une envie dans l'existence, c'est se venger de ce qu'ils ont subi", a-t-il ajouté. Olivier Faure plaide "pour la suspension de l'accord entre Israël et l'Union européenne pour que nous puissions peser de toutes nos forces, faire en sorte que l'Europe ne soit pas simplement là encore alignée sur les États-Unis et fasse ses propres choix". L'accord d'association entre l'UE, premier partenaire commercial d'Israël, et ce dernier, donne notamment un accès privilégié aux produits israéliens sur le marché européen.