Guerre à Gaza : une centaine de parlementaires français demandent l'arrêt des ventes d'armes à Israël

Une centaine de parlementaires de gauche ont écrit vendredi à Emmanuel Macron pour lui demander "d'arrêter immédiatement toutes ventes d'armes, même celles jugées uniquement défensives, au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou".

https://twitter.com/i/web/status/1776163343713099842 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il semble important de rappeler que des mesures similaires ont déjà été prises par d'autres pays, comme le Canada, les Pays-Bas et l'Espagne", ont affirmé ces 115 députés et sénateurs. "La France est en contradiction avec les traités internationaux qu'elle a signés en continuant de fournir du matériel militaire à Israël", ont-ils soutenu, en appelant Emmanuel Macron à "ne pas risquer de rendre la France complice de génocide contre le peuple palestinien". "Le rôle de la France n'est pas de se rendre complice d'un génocide", a déclaré sur X vendredi 5 avril la cheffe des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Dans leur missive, ils pointent en particulier les ventes de munitions de l'usine Eurolinks de Marseille à destination d'une entreprise fournisseuse de l'armée israélienne, révélées par le site local, Mars Actu le 26 mars 2024 et par le média d'enquêtes, Disclose. Mais ces révélations ont été démenties le 26 mars dernier, par Sébastien Lecornu qui avait expliqué que les livraisons d'armes à Israël concernaient "uniquement un système complètement défensif".