Hantavirus : trois élèves identifiés comme cas contacts à Paris

Trois élèves parisiens ont été identifiés comme cas contacts d’une personne infectée par l’hantavirus, après avoir voyagé dans le même avion qu’une croisiériste néerlandaise contaminée.

L’un d’eux est scolarisé au collège-lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement de Paris. L’Agence régionale de santé d’Île-de-France a informé les familles de l’établissement par courriel, jeudi 14 mai, qu’un élève avait été identifié comme sujet contact d’un cas confirmé.

Les autorités se veulent toutefois rassurantes. L’adolescent n’est pas malade et plusieurs tests ont été réalisés. Les derniers examens, effectués mardi 12 mai, se sont à nouveau révélés négatifs.

Selon les informations rapportées par la presse française, le collégien se trouvait dans l’avion qui transportait la croisiériste néerlandaise infectée. Il était ensuite retourné en cours pendant une semaine, avant d’être placé à l’isolement avec sa famille à l’hôpital.

La mairie du 5e arrondissement de Paris affirme que tous les membres de sa famille ont également été testés négatifs à plusieurs reprises. Elle assure que le protocole sanitaire a été appliqué et qu’aucun risque particulier n’est identifié à ce stade.

Au total, selon le rectorat de Paris, trois élèves ont été repérés comme cas contacts dans la capitale. Ils sont scolarisés dans des établissements différents et ont été pris en charge par les autorités sanitaires. Tous sont encore hospitalisés, mais leurs tests sont négatifs.