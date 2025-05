"Il faut responsabiliser les directeurs d'universités" : Caroline Yadan défend la loi contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Sur le plateau des "Grandes Gueules Moyen-Orient" sur i24NEWS, la députée Caroline Yadan est venue défendre avec conviction la nouvelle loi de lutte contre l'antisémitisme à l'université, un texte qu'elle a activement contribué à façonner à travers plusieurs amendements adoptés.

Une réponse législative à une situation alarmante

"Depuis le 7 octobre, l'explosion de l'antisémitisme existe non seulement dans la société civile, mais aussi beaucoup dans les universités et les grandes écoles", a d'emblée rappelé la parlementaire, chiffres à l'appui : "91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite." La députée a partagé son expérience personnelle, évoquant sa visite à Sciences Po avec une délégation parlementaire : "J'ai rencontré des étudiants, d'ailleurs des étudiants aussi qui n'étaient pas juifs et qui subissaient ces pressions idéologiques. Des étudiants qui se rendent en cours la boule au ventre, des jeunes qui cachent leur judaïté."

Des mesures concrètes pour briser le "cercle vicieux"

Parmi les dispositions phares de ce texte, adopté à "131 voix pour et 28 contre" (ces dernières venant exclusivement de La France Insoumise), Caroline Yadan a mis en avant l'article 3 qu'elle considère comme "essentiel". "Il vient dire qu'il y a la possibilité d'externaliser les commissions disciplinaires lorsque l'on constate un fait de nature antisémite ou raciste", a-t-elle expliqué. Un mécanisme crucial selon elle, car actuellement "ce sont par exemple les élus étudiants qui crient 'Free Palestine' et qui défilent les mains rouges, qui vont être en même temps au conseil d'administration pour juger leurs pairs."

Cette externalisation permettra de créer des "sections disciplinaires communes aux établissements d'une même région" pour garantir l'impartialité des jugements.

"Des citadelles idéologiques d'extrême gauche"

La députée n'a pas hésité à pointer du doigt ce qu'elle considère comme la source du problème : "Il y a des universités, il y a des établissements d'enseignement supérieur qui sont devenus des citadelles, des citadelles idéologiques, notamment des citadelles d'extrême gauche." Elle dénonce un "cercle vicieux" où "le recrutement se fait en interne" et où les promotions sont accordées selon des critères idéologiques, perpétuant ainsi un système fermé.

Lutter contre l'inaction face aux symboles haineux

Un autre amendement porté par la députée concerne l'obligation de retrait des "affichages" et "inscriptions antisémites" dans un délai de huit jours. "Il y a des établissements en France où on a pendant des mois, voire plus d'une année, des inscriptions, des 'gloire aux ramasses', 'résistances armées', etc., qui sont présents et ils ne sont pas effacés", s'est-elle indignée.

Une opposition frontale avec LFI

Interrogée sur l'attitude de La France Insoumise, qui a voté contre ce texte, Caroline Yadan a livré une analyse sans concession : "C'était absolument évident. Évidemment, ils ont essayé pendant tout le débat d'invisibiliser le mot antisémitisme." Selon elle, LFI cherche à "noyer le mot antisémitisme" et à "l'invisibiliser" car "ils pensent que l'antisémitisme est résiduel et parce qu'ils sont le principal vecteur aujourd'hui de l'antisémitisme en France."

La députée a conclu en invitant les téléspectateurs à consulter les débats sur le site de l'Assemblée nationale, soulignant les "prises de parole extrêmement fortes du Bloc républicain" face à l'opposition des Insoumis.