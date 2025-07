"Il n’y a jamais eu d’État palestinien dans l’histoire" (Roselyne Bachelot)

Articles recommandés -

Dans une intervention sur BFM TV, Roselyne Bachelot, ancienne ministre française, a qualifié l’annonce de la reconnaissance d’un État palestinien de « hautement symbolique », tout en soulignant les obstacles à sa mise en œuvre. Selon elle, la solution à deux États, bien que soutenue par diverses sensibilités politiques, se heurte à des défis historiques et pratiques majeurs.

Bachelot a rappelé qu’« il n’y a jamais eu d’État palestinien dans l’histoire », une absence de réalité historique qui complique la reconnaissance. Elle a évoqué une « traversée sémantique » du terme « Palestine », notant que dans son éducation religieuse, il désignait l’État juif. Pour elle, une reconnaissance territoriale doit impérativement s’accompagner d’une reconnaissance solide de l’État d’Israël par les Palestiniens.

Elle a dénoncé l’approche de certains, marquée par le slogan « From the river to the sea », qui nie l’existence d’Israël, la qualifiant d’« inacceptable ». Bachelot insiste sur la nécessité de rendre opérationnelle cette reconnaissance, tout en reconnaissant les difficultés posées par les positions radicales. Ses propos reflètent une volonté de pragmatisme face à un processus complexe, où la reconnaissance mutuelle reste un préalable incontournable pour une paix durable.