Île d’Oléron : un automobiliste fonce délibérément sur des passants, dix blessés dont quatre en urgence absolue
Selon plusieurs témoins il aurait crié "Allah Akbar" au moment de son arrestation
Un drame s’est produit mercredi matin sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime), où un automobiliste a percuté volontairement plusieurs piétons et cyclistes. Selon le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize, l’attaque a fait dix blessés, dont quatre en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour "tentatives d’assassinats".
Les faits se sont déroulés vers 8h45 sur une route reliant Dolus-d’Oléron à Saint-Pierre-d’Oléron. Le conducteur aurait foncé délibérément sur un groupe de personnes, âgées de 22 à 67 ans et originaires de la région. Certaines victimes ont été transportées par hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Une cellule psychologique a été mise en place au Château-d’Oléron pour accueillir les proches.
Le suspect, un homme de 35 ans domicilié à La Cotinière, a été interpellé peu après les faits par les gendarmes, alors qu’il tentait de mettre le feu à son véhicule. Des bouteilles de gaz ont été découvertes dans la voiture, qui n’a que partiellement brûlé. L’homme a été placé en garde à vue à la brigade de Saint-Pierre-d’Oléron.
Selon plusieurs témoins cités par Le Parisien, il aurait crié "Allah Akbar" au moment de son arrestation. Toutefois, le procureur a précisé que "le mobile n’est pas encore établi" et que le parquet national antiterroriste ne s’est "pas saisi à ce stade". Les enquêteurs examinent toutes les pistes, y compris celle de troubles psychiatriques.
Le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, a indiqué que le suspect était "connu localement pour ses comportements instables", liés notamment à une consommation régulière d’alcool et de drogues. Il n’était pas fiché au registre des signalements pour radicalisation (FSPRT).
L’enquête a été confiée à la section de recherche de Poitiers, appuyée par les brigades de Rochefort et de La Rochelle. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé sur X qu’il se rendrait sur place à la demande de la Première ministre. Il doit arriver sur les lieux dans l’après-midi.