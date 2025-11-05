Île d’Oléron : un automobiliste fonce délibérément sur des passants, dix blessés dont quatre en urgence absolue

Un drame s’est produit mercredi matin sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime), où un automobiliste a percuté volontairement plusieurs piétons et cyclistes. Selon le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize, l’attaque a fait dix blessés, dont quatre en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour "tentatives d’assassinats".

Les faits se sont déroulés vers 8h45 sur une route reliant Dolus-d’Oléron à Saint-Pierre-d’Oléron. Le conducteur aurait foncé délibérément sur un groupe de personnes, âgées de 22 à 67 ans et originaires de la région. Certaines victimes ont été transportées par hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Une cellule psychologique a été mise en place au Château-d’Oléron pour accueillir les proches.

Le suspect, un homme de 35 ans domicilié à La Cotinière, a été interpellé peu après les faits par les gendarmes, alors qu’il tentait de mettre le feu à son véhicule. Des bouteilles de gaz ont été découvertes dans la voiture, qui n’a que partiellement brûlé. L’homme a été placé en garde à vue à la brigade de Saint-Pierre-d’Oléron.

Selon plusieurs témoins cités par Le Parisien, il aurait crié "Allah Akbar" au moment de son arrestation. Toutefois, le procureur a précisé que "le mobile n’est pas encore établi" et que le parquet national antiterroriste ne s’est "pas saisi à ce stade". Les enquêteurs examinent toutes les pistes, y compris celle de troubles psychiatriques.

Le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, a indiqué que le suspect était "connu localement pour ses comportements instables", liés notamment à une consommation régulière d’alcool et de drogues. Il n’était pas fiché au registre des signalements pour radicalisation (FSPRT).

L’enquête a été confiée à la section de recherche de Poitiers, appuyée par les brigades de Rochefort et de La Rochelle. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé sur X qu’il se rendrait sur place à la demande de la Première ministre. Il doit arriver sur les lieux dans l’après-midi.