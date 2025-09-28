Île-de-France : un fidèle juif agressé en sortant du mikvé témoigne sur i24NEWS

Un homme de confession juive a été violemment agressé samedi matin en Île-de-France alors qu’il rentrait du mikvé (bain rituel juif). La victime, Gilles Cohen, a raconté à i24NEWS avoir été attaquée vers 7h30, par derrière, sans avoir eu le temps de voir clairement son agresseur. "J’ai reçu des coups de poing dans la figure. L’agresseur s’est défoulé sur moi pendant au moins cinq minutes avant de partir", explique-t-il.

M. Cohen précise qu’il portait un chapeau au moment des faits, ce qui le rendait aisément identifiable comme juif. Il n’a pas pu identifier son agresseur mais a affirmé que celui-ci l'a traité de "sale juif" et tenté de lui faire les poches pour récupérer de l’argent, l’adresse ou les clés de la synagogue. "Je n’ai pas pu le voir, il m’a attaqué par derrière", insiste la victime, encore sous le choc.

Par crainte de mettre en danger sa communauté locale, Gilles Cohen a choisi de ne pas préciser la ville exacte où l’agression a eu lieu, se contentant d’évoquer l’Île-de-France. Son témoignage illustre néanmoins la montée des tensions et le climat d’insécurité ressenti par de nombreux fidèles juifs de la région.

Cet incident s’ajoute à une série d’actes antisémites recensés ces derniers mois en France, alors que les autorités assurent avoir renforcé la surveillance autour des lieux de culte. Pour Gilles Cohen, il s’agit d’un traumatisme personnel mais aussi d’un signal inquiétant pour l’ensemble de la communauté. Une enquête devrait être ouverte afin d’identifier l’auteur de cette agression.