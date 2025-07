Incident dans un aéroport parisien : une hôtesse de l’air retient des adolescents israéliens et leur lance "Free Palestine"

Articles recommandés -

Une scène préoccupante s’est déroulée récemment dans un aéroport parisien, où une hôtesse de l’air a retenu un groupe d’adolescents israéliens avant de leur rendre leurs passeports en scandant : "Free Palestine".

L’incident, filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux, suscite de vives inquiétudes quant à un possible dérapage antisémite et à un abus d’autorité de la part du personnel aérien.

Selon les témoignages, l’hôtesse a gardé les passeports des jeunes passagers pendant un long moment, sans justification claire. Lorsqu’elle les leur a enfin restitués, elle a prononcé à haute voix ce slogan politique appelant à la destruction d'Israël, jugé inapproprié dans un contexte professionnel et sensible.

https://www.facebook.com/reel/1695697964466427

Des voix au sein de la communauté juive et des organisations de lutte contre l’antisémitisme appellent à une enquête rapide et transparente. Elles demandent des sanctions à l’encontre de l’agente impliquée ainsi qu’une réaction officielle de la compagnie aérienne concernée, qui n'a pas été nommée.

À ce jour, la compagnie aérienne n’a pas encore publié de communiqué officiel sur l’incident.