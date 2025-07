Ingérence iranienne : Alain Soral recherché par la justice française pour "provocation au terrorisme"

Articles recommandés -

Selon BFMTV, le polémiste Alain Soral est recherché par la justice française pour « provocation au terrorisme » et « apologie de terrorisme » dans une affaire d’ingérence pro-iranienne. Exilé à Genève, l’ancien cadre du Front national et leader d’Égalité & Réconciliation (E&R) échappe aux convocations judiciaires depuis des mois. L’enquête, ouverte en octobre 2023 après un signalement du ministère de l’Intérieur, vise une chaîne Telegram, « Axe de la Résistance », accusée de glorifier les attentats du 7 octobre 2023 et d’injurier la communauté juive.

Trois personnes, dont une Iranienne de 35 ans, Mahdieh Esfandiari, ont été mises en examen. Arrêtée à Lyon, cette dernière, soupçonnée d’administrer la chaîne, est détenue à Fresnes, provoquant l’ire de Téhéran. Le site d’E&R a hébergé une émission homonyme pro-iranienne entre 2020 et 2024, relayant des discours glorifiant les Gardiens de la Révolution et dénonçant « l’entité sioniste ». Les enquêteurs soupçonnent des financements iraniens pour du matériel de propagande.

Cette affaire, qui pourrait compliquer les négociations sur la libération des otages français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran, illustre les efforts de Téhéran pour exacerber les tensions en France via des relais extrémistes. Soral, déjà condamné pour antisémitisme, risque une accusation de complicité. Il envisagerait désormais de fuir en Russie, selon une vidéo récente.