Insultes contre des militantes féministes : Brigitte Macron se dit "désolée" sans exprimer de regrets

Brigitte Macron est sortie du silence lundi 15 décembre pour s’exprimer, pour la première fois, sur la polémique déclenchée par des insultes visant des militantes féministes, qu’elle avait qualifiées de "sales connes". Dans un entretien accordé au média Brut, l’épouse du président de la République a tenu à dire qu’elle était "désolée si elle avait blessé des femmes victimes" de violences sexuelles, précisant que ce sont elles, et elles seules, auxquelles elle pense.

Sans présenter d’excuses formelles, Brigitte Macron a insisté sur le caractère privé de ses propos, affirmant qu’ils étaient destinés à "quatre personnes" et prononcés hors de tout cadre public. Interrogée sur un éventuel regret, elle a répondu sans ambiguïté: "Je ne peux pas regretter de parler." Elle a rappelé qu’au-delà de son statut d’épouse du chef de l’Etat, elle demeure une personne libre de ses paroles dans la sphère privée, reconnaissant toutefois que ses mots n’étaient "absolument pas adéquats".

Les faits remontent au début du mois de décembre, en marge d’un spectacle de l’humoriste Ary Abittan aux Folies Bergère, à Paris. L’artiste avait été accusé de viol fin 2021 par une jeune femme qu’il fréquentait. Après trois ans d’enquête, la justice a prononcé un non-lieu, confirmé en appel en janvier. Malgré cette décision, son retour sur scène reste contesté par des militantes féministes, qui manifestent régulièrement lors de ses représentations.

Le 6 décembre, quatre militantes du collectif #NousToutes avaient interrompu son spectacle, portant des masques à l’effigie de l’humoriste accompagnés de la mention "violeur", et scandant des slogans hostiles. C’est en coulisses, au lendemain de ces incidents, que Brigitte Macron a tenu les propos à l’origine de la controverse, captés à son insu dans une vidéo publiée par l’hebdomadaire Public.

Dans son entretien à Brut, réalisé de manière informelle en extérieur, elle explique avoir voulu rassurer Ary Abittan, évoquant la peur de l’artiste après l’irruption des militantes. "Je voulais rassurer, certainement maladroitement, mais je n’avais pas d’autres mots à ce moment-là", a-t-elle déclaré, affirmant ignorer que la scène était filmée.

Brigitte Macron a par ailleurs réaffirmé son engagement de longue date en faveur des victimes de violences et de harcèlement. "Quand on me demande de l’aide, je le fais toujours sur ce sujet parce que c’est une priorité", a-t-elle assuré, revendiquant une action discrète mais constante.

Ses propos ont suscité une vague de réactions, notamment de soutien aux militantes féministes. De nombreuses actrices et personnalités ont repris sur les réseaux sociaux le slogan "Moi aussi je suis une sale conne", en signe de solidarité.