Intrusion au Beth Habad à Nice : Christian Estrosi dénonce un acte "indigne et lâche"

Articles recommandés -

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a réagi avec fermeté ce jeudi soir après une intrusion violente survenue au centre Beth Habad, situé rue Rossini, dans le centre-ville. Selon l’élu, quatre militants pro-palestiniens ont tenté de pénétrer dans la synagogue, bousculant au passage une femme enceinte.

https://x.com/i/web/status/1963675076198547623 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Christian Estrosi a qualifié cet acte d’« intolérable », affirmant que ces individus avaient franchi « une ligne rouge inacceptable ». Trois des auteurs présumés ont été rapidement interpellés grâce à l’intervention conjointe de la police municipale, de la Police nationale et de la force Sentinelle, mobilisées sur place.

https://x.com/i/web/status/1963661655373402131 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Je salue la réactivité exemplaire des forces de sécurité », a déclaré le maire, soulignant l’efficacité de l’opération qui a permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage.

Face à cet incident, Christian Estrosi a exprimé son « soutien total » à la communauté juive de Nice, déjà très éprouvée par la recrudescence des actes antisémites en France. Il a insisté sur la nécessité de prendre des mesures fortes et dissuasives : « Alors que l’antisémitisme explose dans notre pays, il est indispensable que des sanctions exemplaires soient prises contre de tels agissements indignes et lâches », a-t-il déclaré.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette intrusion et identifier le quatrième suspect toujours en fuite. Cet incident survient dans un climat de tensions marqué par la hausse inquiétante des actes antisémites à travers le pays.