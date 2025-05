Islamisme, LFI, puissances étrangères : la triple menace sur les Juifs de France

Dans l'émission "Conversations" sur i24NEWS, Dov Maïmon et Didier Long dressent un sombre tableau de la situation des Juifs en France, fruit de 15 mois d'enquête et 300 entretiens.

Une enquête choc aux conclusions alarmantes

Dimanche soir, sur le plateau de Nathalie Nagar, les co-auteurs du livre "La fin des Juifs de France ?" (éditions du Cherche-Midi) ont dévoilé les résultats de leur enquête. Dov Maïmon, chercheur au Jewish People Policy Institute (JPPI), et Didier Long, théologien, ont mené pendant 15 mois une investigation approfondie, rencontrant 300 personnes dont des magistrats, hauts fonctionnaires et policiers.

Leur constat est glaçant : 150 000 Juifs seraient aujourd'hui en danger en France, sur une communauté estimée à 440 000 personnes. Un chiffre qui prend tout son sens quand on sait que la communauté juive, représentant seulement 0,6% de la population française, subit 60% des agressions à caractère religieux.

Les périphéries, zones de tous les dangers

Didier Long pointe du doigt une réalité méconnue : ce ne sont pas les Juifs parisiens des beaux quartiers qui sont menacés, mais ceux vivant dans les périphéries des grandes villes. "Les communautés qui se retrouvent à Sarcelles, Créteil, Villeurbanne, Toulouse, Strasbourg ou Nice sont des communautés en danger", explique-t-il. Ces 12 000 à 20 000 personnes par ville se retrouvent "directement affrontées à des islamistes qui prennent le terrain petit à petit". L'exemple de Sarcelles est édifiant : les Frères musulmans turcs (CIMG) y ont créé un réseau d'associations - soutien scolaire, aide aux femmes - avant de prendre la mairie. Le responsable des émeutes de 2014 travaille aujourd'hui pour la municipalité. "Les Juifs de Sarcelles se retrouvent très enfermés", témoigne Long, face à des interlocuteurs qui "pour l'instant leur jettent des fleurs", mais dont l'objectif final reste la prise du pouvoir étatique.

L'antisémitisme, outil de déstabilisation multiple

Dov Maïmon analyse l'antisémitisme contemporain comme un phénomène instrumentalisé par trois acteurs principaux. D'abord l'islamisme, dont "le but est clair : la charia pour l'Europe", utilisant le "soft power" - "ils avancent en costume-cravate et prennent tous les postes". Ensuite, La France Insoumise qui "utilise l'antisémitisme pour réussir à avoir des voix" dans les banlieues, mobilisant "le langage de la haine" comme moteur électoral. Enfin, des puissances étrangères - Chine, Iran, Russie - qui exploitent l'antisémitisme via les réseaux sociaux "pour déstabiliser l'Europe".

Une démographie implacable

Les chiffres avancés par les auteurs dessinent un avenir sombre. Selon leurs calculs basés sur la consommation halal, la France compterait 9 millions de musulmans, dont 28% seraient radicalisés et 37% sympathisants des Frères musulmans. Didier Long projette : "On sera à 15% de la population française musulmane, peut-être 20-25%, voire 30% d'ici 2050." Face à cette évolution démographique, Dov Maïmon est catégorique : "Les Juifs de France savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France." Il cite le démographe Alfred Sauvy : "La démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On ne la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure."

L'État impuissant face à la montée des périls

Les auteurs dénoncent l'inaction des autorités françaises, paralysées par la peur. "Il n'y a plus un maire de banlieue parisienne qui ne puisse se faire élire à gauche sans les voix des Frères musulmans ou des salafistes", affirme Long. Le gouvernement, traumatisé par les émeutes de 2023 où "45 000 gamins voulaient tuer" les 45 000 policiers déployés, préfère maintenir une "paix des cimetières" entre trafiquants et islamistes.

Les témoignages recueillis sont accablants. Des policiers auraient confié : "Personne ne sera là pour vous, l'État ne peut pas tout, l'État ne pourra pas vous protéger." L'affaire Sarah Halimi reste emblématique : "23 policiers dans la rue, personne n'a bougé."

Le piège de l'optimisme

Dov Maïmon évoque la "dissonance cognitive" des Juifs français, partagés entre une vie communautaire intense - "la capitale mondiale de la gastronomie cachère" - et la réalité de leur isolement croissant. "Les Juifs sont des optimistes invétérés", constate-t-il, citant Pessah où "on mange de la matza parce qu'on est parti dans la précipitation". Cette tendance à attendre "la dernière minute pour partir" pourrait s'avérer fatale.

Les plus vulnérables restent les 50 000 Juifs identifiés par les services sociaux israéliens comme n'ayant pas les moyens matériels de faire leur alyah, coincés dans des quartiers où le danger est maximal.

Un dialogue impossible ?

Sur la possibilité d'un "islam des Lumières", Didier Long se montre pessimiste. Contrairement au christianisme qui a toujours maintenu une séparation entre le spirituel et le temporel, l'islam n'a pas effectué ce travail théologique. "Ce qu'on voit arriver, ce n'est pas un islam des Lumières, c'est un islam de plus en plus furieusement religieux", déplore-t-il. Les auteurs lancent un appel à la lucidité : chaque famille juive doit "penser une solution personnelle, parce qu'on ne peut compter sur personne". Car comme le rappelle amèrement Long, citant Arafat : "On s'occupe d'abord des Juifs, on s'occupera ensuite des chrétiens."

Ce livre-enquête dépasse le simple constat communautaire. Il interroge la capacité de la France à protéger ses minorités et à maintenir son modèle républicain face à des forces qui le contestent de l'intérieur. Les Juifs seraient-ils, une fois de plus dans l'Histoire, "le canari dans la mine" annonçant des bouleversements plus profonds ? La question reste ouverte, mais le signal d'alarme est lancé.