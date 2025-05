Islamisme : "Une conquête méthodique de la France", selon Céline Imart

Dans un entretien accordé ce mercredi soir à i24NEWS lors de l'émission "GGMO", la députée européenne Les Républicains Céline Imart a lancé un avertissement sans détour sur l'ampleur de l'entrisme des Frères musulmans en France. S'appuyant sur un rapport récemment déclassifié par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'élue dresse un constat alarmant d'une stratégie "extrêmement bien huilée" visant à "imposer la charia" sur le territoire national.

"On a un réseau qui travaille patiemment, de façon légaliste, qui s'appuie sur le communautarisme, l'antisémitisme et l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien", affirme-t-elle en évoquant les conclusions du document confidentiel désormais rendu public.

Une infiltration "à bas bruit" dans tous les secteurs

Le rapport, dont la déclassification a été ordonnée par Bruno Retailleau, cartographie avec précision l'implantation des réseaux fréristes à travers l'Hexagone. Pas moins de 280 associations seraient recensées comme relais de cette idéologie, avec une emprise inquiétante dans de nombreux secteurs : "réseaux de commerce, de finances, de soutien scolaire", énumère la députée. Selon Céline Imart, la stratégie repose sur trois piliers fondamentaux : "D'abord, la dissimulation à travers un ancrage local et associatif. Ensuite, la légitimation, avec une participation institutionnalisée dans les instances représentatives musulmanes. Enfin, la victimisation, avec un narratif structuré autour de la notion d'islamophobie." Ce qui rend la lutte complexe, c'est précisément cette capacité à avancer masqué : "Ces réseaux utilisent les codes de la République et la méthode de l'érosion à bas bruit. Ils n'arrivent pas avec l'étiquette 'Frères musulmans', mais sont très implantés au niveau local."

Bruxelles, épicentre européen du réseau

La parlementaire européenne, qui siège à Bruxelles depuis 2024, tire également la sonnette d'alarme sur la dimension continentale du phénomène. "Bruxelles est qualifiée de carrefour européen de la mouvance frériste", assure-t-elle, décrivant "un maillage d'ONG extrêmement bien structuré" autour d'associations comme la FEMISO et Islamic Relief.

"Ce sont des spécialistes du lobbying et de la captation des fonds européens, notamment via les partenariats Erasmus", dénonce l'élue qui affirme mener ce combat "depuis des mois" au sein des institutions européennes. "Aujourd'hui, il y a de plus en plus de responsables disposés à écouter et à lever le tapis sur cette stratégie du bas bruit."

Emmanuel Macron interpellé

Face à l'ampleur du phénomène, le président de la République a réagi hier, prenant note de "la gravité des faits" et réclamant des mesures "d'ici début juin". Une prise de conscience tardive selon Céline Imart : "Emmanuel Macron ne peut plus l'ignorer. Peut-être a-t-il eu des signaux faibles avant, mais aujourd'hui c'est rendu public et c'est extrêmement préoccupant."

Des mesures concrètes attendues

Parmi les ripostes envisagées, la députée soutient la proposition de Gabriel Attal d'interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans : "J'ai envie de dire : enfin ! Cette mesure est très intéressante car le port du voile chez les mineurs est un instrument de prosélytisme, de visualisation, d'empiétement sur l'espace public. C'est un instrument d'infériorisation de la femme face auquel la laïcité doit se dresser." Elle plaide également pour un renforcement des services de renseignement territorial et des mesures judiciaires permettant de poursuivre les organisations promouvant la charia. "Ça passe par une stratégie de détection et, derrière, par une réaction judiciaire extrêmement forte."

L'extrême gauche pointée du doigt

Interrogée sur les complicités politiques des Frères musulmans, Céline Imart vise clairement La France Insoumise, sans toutefois utiliser le terme "d'idiot utile" suggéré par l'intervieweur : "Il y a des relais politiques qui s'emparent de ce sujet à des visées politiques et électorales. Je pense à certains partis notoirement connus comme LFI, qui font de l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien un instrument électoral."

À l'approche des prochaines échéances électorales, la question de l'islamisme s'annonce comme "un enjeu crucial" et une "ligne de fracture" supplémentaire dans le paysage politique français, conclut la députée européenne LR.