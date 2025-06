"Israël est une menace pour le monde", affirme Clémentine Autain dénonçant les frappes israéliennes en Iran

Articles recommandés -

La députée d'extrême gauche et ex-membre de la France Insoumise (LFI), Clémentine Autain, a créé la polémique lundi matin lors de son intervention sur Sud Radio, condamnant fermement les frappes israéliennes contre l'Iran et livrant une analyse géopolitique particulièrement critique de l'action d'Israël au Moyen-Orient.

"C'est illégal et contre-productif"

Invitée de la matinale de Sud Radio ce lundi, la députée Clémentine Autain a fermement dénoncé les frappes israéliennes contre l'Iran. "Oui, je condamne les frappes israéliennes sur l'Iran. C'est illégal au regard du droit international et c'est contre-productif : on n'a jamais apporté la démocratie avec des bombes", a-t-elle déclaré sans détour.

L'élue, qui s'est récemment déclarée candidate à l'élection présidentielle, a développé sa critique en martelant que "c'est une façon de faire qui est à la fois illégale sur le plan du droit international et totalement contre-productive".

https://x.com/i/web/status/1934500572188626957 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une stratégie de diversion selon Autain

Clémentine Autain a ensuite livré sa lecture des événements, accusant Benjamin Netanyahou d'instrumentaliser le conflit avec l'Iran. "Je pense que les bombardements en Iran sont un contrefeu de Netanyahou pour empêcher la reconnaissance de l'État palestinien. Netanyahou cherche à détourner le regard de Gaza !" a-t-elle affirmé. Elle dénonce ainsi une stratégie qu'elle qualifie de cynique de la part du Premier ministre israélien.

"Nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale larvée"

L'analyse de Clémentine Autain s'est ensuite élargie à une vision globale du conflit. "Israël est une menace pour le monde. Nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale larvée", a-t-elle déclaré, des propos qui ont immédiatement suscité de vives réactions dans la sphère politique.

Interrogée sur le droit d'Israël à se défendre, Clémentine Autain répond : "Oui, mais pas d'outrepasser le droit international". Elle a également exprimé ses doutes sur l'efficacité de la méthode militaire : "Si vous n'aimez pas le régime des mollahs, je ne crois pas que cette méthode les aide. Nous allons collectivement dans le mur."

https://x.com/i/web/status/1934501638225474015 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Défense face aux accusations d'antisémitisme

L'ancienne membre de La France Insoumise a également profité de son passage à l'antenne pour répondre aux accusations récurrentes d'antisémitisme visant son ancien mouvement. "Il faut arrêter de dire que la France Insoumise est antisémite, ce n'est pas sérieux ! Il faut arrêter avec ça !" a-t-elle lancé.

https://x.com/i/web/status/1934503170396287313 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une polémique qui enfle

Ces déclarations font polémique, alors que l'État hébreu frappe les sites liés au programme nucléaire iranien et les cadres du régime des mollahs. Plusieurs personnalités politiques ont déjà réagi, à l'image de la grand reporter Judith Waintraub qui a relevé que "les propos de Clémentine Autain n'ajoutent rien au poison que distille l'extrême gauche dans ce pays".

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient et illustre les divisions profondes qui traversent la classe politique française sur la question israélo-palestinienne et plus largement sur l'approche à adopter face aux conflits régionaux.