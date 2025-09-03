Israël-Etat palestinien : Jean-Noël Barrot défend l’initiative Macron et réfute les critiques de Gideon Saar

Articles recommandés -

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réagi mercredi à des critiques formulées par son homologue israélien Gideon Saar. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), Barrot a estimé que les accusations portées contre Emmanuel Macron étaient « profondément injustes », tout en réaffirmant les objectifs de l’initiative française sur le dossier israélo-palestinien.

https://x.com/i/web/status/1963231630895497268 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Jean-Noël Barrot a rappelé que l’action diplomatique menée par Paris avait permis d’obtenir « des engagements sans précédent » de la part de l’Autorité palestinienne. Parmi ces avancées, la fin officielle, depuis le 1er août, du système controversé de rémunération des terroristes et de leurs familles, connu sous le nom de « pay for slay ». Un audit indépendant sera prochainement mené pour en vérifier la mise en œuvre. Il a également souligné que la révision des manuels scolaires palestiniens, visant à éliminer les incitations à la haine, était déjà en cours.

Le ministre français a précisé que ces engagements seraient suivis de près par la France, en coordination avec ses partenaires internationaux, dont le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, la ministre canadienne Anita Anand et la ministre australienne Penny Wong. Barrot a par ailleurs mis en avant l’adhésion d’États arabes et de la Turquie à la déclaration de New York adoptée en juillet. Celle-ci prévoit notamment le désarmement et l’exclusion du Hamas, la création d’une mission de stabilisation pour gérer l’après-guerre à Gaza, ainsi qu’une normalisation progressive avec Israël et l’établissement d’un cadre régional de sécurité. « Il existe une alternative à cette guerre sans fin. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, il est de notre responsabilité de la proposer », a conclu Jean-Noël Barrot.