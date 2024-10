Israël: "La personnalité de Belattar importe peu, ce qui compte ce sont les positions d'Emmanuel Macron"

Israël: "La personnalité de Belattar (qui accompagne le président au Maroc et qui est connu pour sa complaisance envers l'islamisme) importe peu, ce qui compte ce sont les positions d'Emmanuel Macron. On constate un divorce évident entre lui et la communauté juive, la communauté juive se sent trahie par les déclarations à l'ONU et les accusations de barbarie eners Tsahal. Mais rien n'est irréversible. Je lui souhaite de changer de cap" (Arno Klarsfeld)